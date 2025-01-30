СМИ: Из реки Потомак достали тела более 30 погибших при крушении самолета
Более 30 тел погибших были извлечены из реки Потомак, куда после столкновения упали обломки самолёта и военного вертолёта. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News.
По данным телеканала, спасательная операция продолжается.
Столкновение пассажирского самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 и армейского вертолёта Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана произошло близ Вашингтона 29 января в 21:47 по местному времени (5:47 мск 30 января).
Известно, что на борту самолёта находились 64 человека, в том числе фигуристы с родителями и тренерами, сообщает RT. Данных о выживших пока не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru