Трамп обвинил РФ в краже «супер-пупер-ракеты» у США

«Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро», - сказал Трамп.

По его словам, это произошло в период президентства Барака Обамы. О какой именно ракете идет речь бывший глава Белого дома не уточнил.

В интервью NBC Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, но западные СМИ предпочитают об этом молчать, передает «Радиоточка НСН».

