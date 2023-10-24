Трамп обвинил РФ в краже «супер-пупер-ракеты» у США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы украла американские чертежи «супер-пупер-ракеты». Об этом политик заявил в ходе митинга своих сторонников в Нью-Гемпшире, пишет РИА Новости.

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«Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро», - сказал Трамп.

По его словам, это произошло в период президентства Барака Обамы. О какой именно ракете идет речь бывший глава Белого дома не уточнил.

В интервью NBC Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, но западные СМИ предпочитают об этом молчать, передает «Радиоточка НСН».

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