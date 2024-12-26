Трамп обвинил газету The Hill в попытке организовать мятеж

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал статью в американской газете The Hill, в которой юристы предложили конгрессу запретить ему вновь занять пост президента, сославшись на положения 14-й поправки к конституции.

В своем комментарии, опубликованном в соцсети TRUTH Social, Трамп задал вопрос, не является ли эта статья попыткой организовать мятеж.

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В материале, написанном юристами Эваном Дэвисом и Дэвидом Шультом, утверждается, что действия Трампа подпадают под 3-й раздел 14-й поправки, который запрещает лицам, причастным к мятежу или поддержке врагов конституции, занимать государственные должности.

Авторы статьи привели доказательства, включая второй импичмент Трампа в 2021 году, судебное дело в Колорадо и расследование событий 6 января 2021 года. Газета также отметила, что конгресс имеет право отклонить голоса выборщиков за кандидатов, нарушивших конституцию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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