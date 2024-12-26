Трамп обвинил газету The Hill в попытке организовать мятеж

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал статью в американской газете The Hill, в которой юристы предложили конгрессу запретить ему вновь занять пост президента, сославшись на положения 14-й поправки к конституции.

В своем комментарии, опубликованном в соцсети TRUTH Social, Трамп задал вопрос, не является ли эта статья попыткой организовать мятеж.