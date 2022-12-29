Трамп обвинил ФБР в замалчивании сведений о сыне Байдена

Экс-глава США Дональд Трамп утверждает, что ФБР, которое расследует пропажу ноутбука сына действующего президента Джо Байдена Хантера Байдена, незадолго до выборов 2020 года цензурировало «неудобную» информацию, связанную с данным делом.

В США назвали позицию Байдена по его сыну Хантеру приводящую в замешательство Минюст

«Только что стало известно, что управление ФБР, которое "расследует" дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года. Иными словами, те же самые люди, которые "расследовали его", следили за тем, чтобы он не получил никакой дурной славы – "только хорошую, пожалуйста», - заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Как считает политик, такая ситуация – «возмутительный позор» - и за ней стоят те же лица, которые прежде обвиняли его в причастности к махинациям на выборах и штурму Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года.

Ранее Трамп в рождественском поздравлении назвал членов Демократической партии радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а Байдена - умственно отсталым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры