В США назвали позицию Байдена по его сыну Хантеру приводящую в замешательство Минюст

По его словам, Белый дом продолжает поддерживать позицию американского лидера, согласно которой его сын не делал «ничего неэтичного» и никогда не «зарабатывал деньги» в Китае. Как считает эксперт, данные утверждения «представляются заведомо ложными» и «приводят в замешательство» СМИ, министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарленда.

Речь идет об утекших данных с ноутбука Хантера Байдена. «Трудно представить себе более веское основание для назначения специального прокурора» по этому делу, сообщил профессор, говоря об обнаруженных на устройстве данных.

В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.

