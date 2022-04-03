В США назвали позицию Байдена по его сыну Хантеру приводящую в замешательство Минюст
Позиция администрации президента США Джо Байдена в защиту его сына Хантера приводит прокуратуру в замешательство, сообщил газете The Hill профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли.
По его словам, Белый дом продолжает поддерживать позицию американского лидера, согласно которой его сын не делал «ничего неэтичного» и никогда не «зарабатывал деньги» в Китае. Как считает эксперт, данные утверждения «представляются заведомо ложными» и «приводят в замешательство» СМИ, министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарленда.
Речь идет об утекших данных с ноутбука Хантера Байдена. «Трудно представить себе более веское основание для назначения специального прокурора» по этому делу, сообщил профессор, говоря об обнаруженных на устройстве данных.
В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.
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