СМИ: Обама не поддержал Харрис, считая ее некомпетентной

По данным издания, Обама очень расстроен, потому что знает, что Харрис не сможет выиграть, считая ее некомпетентной. Вице-президент не сможет «обойти расставленные перед ней ловушки» и не умеет вести дебаты.

После выхода главы государства Джо Байдена из предвыборной гонки Обама рассчитывал видеть кандидатом в президенты от демократов сенатора от штата Аризона Марка Келли.

Ранее стало известно, что Обама воздержался от поддержки Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

