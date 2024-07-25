СМИ: Обама не поддержал Харрис, считая ее некомпетентной
Бывший глава США Барак Обама не поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в кандидаты в президенты от демократов, потому что не считает, что она сможет одержать победу над экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает New York Post со ссылкой на источник в семье Обамы.
По данным издания, Обама очень расстроен, потому что знает, что Харрис не сможет выиграть, считая ее некомпетентной. Вице-президент не сможет «обойти расставленные перед ней ловушки» и не умеет вести дебаты.
После выхода главы государства Джо Байдена из предвыборной гонки Обама рассчитывал видеть кандидатом в президенты от демократов сенатора от штата Аризона Марка Келли.
Ранее стало известно, что Обама воздержался от поддержки Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru