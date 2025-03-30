Трамп: Никто из чиновников не будет уволен из-за фейковых новостей

«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — заявил глава государства. По словам Трампа, он по-прежнему доверяет Уолтцу и главе Пентагона Питу Хегсету.

Ранее Тем временем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

