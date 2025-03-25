Глава ЦРУ подтвердил участие в групповом чате чиновников в Signal

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

По его словам, после назначения на пост главы ведомства ему установили приложение на рабочий компьютер и сообщили, что оно может использоваться в служебных целях.