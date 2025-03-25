Глава ЦРУ подтвердил участие в групповом чате чиновников в Signal

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

По его словам, после назначения на пост главы ведомства ему установили приложение на рабочий компьютер и сообщили, что оно может использоваться в служебных целях.

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Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в Signal, после чего оказался в чате, где обсуждались удары по движению «Ансар Алла» (хуситам) в Йемене.

По его словам, в группе с названием «Хуситы ПК тесная группа» проходила политическая дискуссия с участием аккаунтов, зарегистрированных на вице-президента США Джей Ди Вэнса, главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолца, передает «Радиоточка НСН».

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