Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом

Советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил телеканалу Fox News, что исключена возможность преднамеренного добавления журналиста Atlantic Джеффри Голдберга в чат с высокопоставленными чиновниками об ударах по Йемену.

Советник Уолтц: Журналисты делают себе имя на лжи о Трампе

Политик взял на себя всю ответственность за инцидент. «У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло», — отметил Уолтц, указав, что инцидент был ошибкой.

Тем временем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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