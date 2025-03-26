Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом

Политик взял на себя всю ответственность за инцидент. «У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло», — отметил Уолтц, указав, что инцидент был ошибкой.

Тем временем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

