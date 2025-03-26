Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
Советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил телеканалу Fox News, что исключена возможность преднамеренного добавления журналиста Atlantic Джеффри Голдберга в чат с высокопоставленными чиновниками об ударах по Йемену.
Политик взял на себя всю ответственность за инцидент. «У нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло», — отметил Уолтц, указав, что инцидент был ошибкой.
Тем временем, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на слушаниях в сенате США, что состоял в групповом чате в мессенджере Signal, переписка из которого ранее была опубликована в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
- Назван способ получить потерянную часть пенсии
- Посланник Трампа: Ядерное оружие, которое отдал Киев, было российским
- Лавров рассказал о диалоге по «Северным потокам»
- Запашный: Макаревича и Вайкуле нужно лишить госнаград и званий
- В Верховной Раде заявили, что Зеленский стал единственным препятствием к миру
- Лавров отметил смену отношения лидеров Европы к перемирию на Украине
- СМИ: Киев атаковал Белгород
- Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
- Ульянов: Москва не передаст контроль над ЗАЭС Украине или другой стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru