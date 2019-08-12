В разговорах о самоубийстве Эпштейна увидели русский след
В США обвинили президента Трампа в использовании «русских методов» в разжигании теорий заговора по поводу смерти мультимиллионера в тюрьме. Подробнее в материале НСН.
Президент США Дональд Трамп прибегает к использованию опасных методов на своей странице в Twitter, похожих на те, с помощью которых российские агенты якобы атаковали американскую демократию. С таким заявлением выступил сенатор-демократ Кори Букер в эфире телеканала CNN.
Ранее Трамп поделился в своем официальном микроблоге записью комика Терренса Уильямса, который посчитал подозрительным самоубийство мультимиллионера Джеффри Эпштейна, который находился под постоянным присмотром в тюрьме.
Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019
I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!
RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX
«У Эпштейна была информация о Билле Клинтоне, и теперь он мертв», — говорится в твите, которым поделился президент США.
Сенатор Брукер посчитал распространение конспирологических теорий главой государства опасной тенденцией.
«Это просто еще большее безрассудство. То, что он делает, опасно, он не просто дает жизнь теориям заговора, но заводит людей в гнев и, что хуже, против разных людей в этой стране. Он использовал Клинтонов в качестве средства для многих ложных обвинений. Сейчас это нация, где мы наблюдаем ужасные поступки… жизни людей подвергаются угрозе, потому что этот президент разжигает ненависть. Это очень опасный президент, который у нас сейчас есть», — цитирует спецкор НСН американского сенатора.
Напомним, что о самоубийстве Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле и педофилии, стало известно 10 августа. 66-летний финансист, арестованный в Нью-Йорке в начале июля, не признавал своей вины в преступлениях.
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