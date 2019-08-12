В разговорах о самоубийстве Эпштейна увидели русский след

В США обвинили президента Трампа в использовании «русских методов» в разжигании теорий заговора по поводу смерти мультимиллионера в тюрьме. Подробнее в материале НСН.

Президент США Дональд Трамп прибегает к использованию опасных методов на своей странице в Twitter, похожих на те, с помощью которых российские агенты якобы атаковали американскую демократию. С таким заявлением выступил сенатор-демократ Кори Букер в эфире телеканала CNN.

Ранее Трамп поделился в своем официальном микроблоге записью комика Терренса Уильямса, который посчитал подозрительным самоубийство мультимиллионера Джеффри Эпштейна, который находился под постоянным присмотром в тюрьме.

«У Эпштейна была информация о Билле Клинтоне, и теперь он мертв», — говорится в твите, которым поделился президент США.

Сенатор Брукер посчитал распространение конспирологических теорий главой государства опасной тенденцией.

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«Это просто еще большее безрассудство. То, что он делает, опасно, он не просто дает жизнь теориям заговора, но заводит людей в гнев и, что хуже, против разных людей в этой стране. Он использовал Клинтонов в качестве средства для многих ложных обвинений. Сейчас это нация, где мы наблюдаем ужасные поступки… жизни людей подвергаются угрозе, потому что этот президент разжигает ненависть. Это очень опасный президент, который у нас сейчас есть», — цитирует спецкор НСН американского сенатора.

Напомним, что о самоубийстве Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле и педофилии, стало известно 10 августа. 66-летний финансист, арестованный в Нью-Йорке в начале июля, не признавал своей вины в преступлениях.

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ФОТО: twitter.com
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