В разговорах о самоубийстве Эпштейна увидели русский след

«Это просто еще большее безрассудство. То, что он делает, опасно, он не просто дает жизнь теориям заговора, но заводит людей в гнев и, что хуже, против разных людей в этой стране. Он использовал Клинтонов в качестве средства для многих ложных обвинений. Сейчас это нация, где мы наблюдаем ужасные поступки… жизни людей подвергаются угрозе, потому что этот президент разжигает ненависть. Это очень опасный президент, который у нас сейчас есть», — цитирует спецкор НСН американского сенатора.

Напомним, что о самоубийстве Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле и педофилии, стало известно 10 августа. 66-летний финансист, арестованный в Нью-Йорке в начале июля, не признавал своей вины в преступлениях.

