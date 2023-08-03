Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признает вину по делу о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы 2020 года, сообщило агентство РИА Новости.
Дело против политика рассматривается в Вашингтоне. На вопрос судьи, признает ли Трамп себя виновным, экс-президент ответил отрицательно.
«Не виновен», - сказал он.
Большое жюри присяжных 2 августа согласовало обвинительное заключение против бывшего главы Белого дома. Его могут привлечь к ответственности за сговор с целью обмана США и вмешательство в выборы.
Трамп ранее заявил, что готов к своему аресту. Политик отметил, что по совокупности всех предъявленных обвинений ему может грозить 561 год тюрьмы, сообщает «Радиоточка НСН».
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