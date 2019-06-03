Трамп не признал свой подарок Елизавете II

Президент США Штатов Дональд Трамп забыл о своем подарке, который он в 2018 году преподнес королеве Великобритании Елизавете II. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ITV.

Досадный инцидент произошел во время экскурсии по Букингемскому дворцу. Британская королева указала Трампу на статуэтку лошади чистокровной породы, которую получила ранее от него. На вопрос, узнает ли он скакуна, американский лидер ответил отрицательно. Не растерявшись, Трамп добавил, что «все лошади похожи друг на друга», передают argumenti.ru.

По словам директора Королевской коллекции Тима Нокса, супруга Трампа Меланья сразу признала статуэтку, что представителям дворца было «довольно приятно».

