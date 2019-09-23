Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп не исключил, что его новая встреча Ким Чен Ыном состоится в ближайшее время. Как пишет ТАСС, об этом президент США заявил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее южнокорейское издание JoongAng Ilbo писало, что лидер КНДР пригласил главу Белого дома в Пхеньян. Приглашение содержалось в послании, которое президент Соединённых Штатов охарактеризовал как «очень приятное».
Напомним, в прошлый раз Трамп встречался с Ким Чен Ыном 30 июня в Доме свободы в пункте Пханмунджом на границе двух Корей. По итогам встречи американский президент заявил, что договорился с лидером КНДР о создании специальных переговорных групп для заключения «хорошей сделки», пишет Свободная пресса.
Первый сaммит двух стрaн нa высшем уровне прошел в Сингaпуре летом 2018 годa. По его итогaм лидеры подписaли совместный документ и договорились, что Вaшингтон предостaвит КНДР гaрaнтии безопaсности, a Пхеньян будет двигaться в сторону полного ядерного рaзоружения. Позже, 27 феврaля 2019 годa в Хaное лидеры КНДР и СШA не смогли договориться о денуклеaризaции Корейского полуостровa.
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