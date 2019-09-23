Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп не исключил, что его новая встреча Ким Чен Ыном состоится в ближайшее время. Как пишет ТАСС, об этом президент США заявил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее южнокорейское издание JoongAng Ilbo писало, что лидер КНДР пригласил главу Белого дома в Пхеньян. Приглашение содержалось в послании, которое президент Соединённых Штатов охарактеризовал как «очень приятное».