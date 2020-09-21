Трамп назвал условие одобрения сделки по TikTok

С 20 августа в США действует запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, что на самом деле Соединенные Штаты борются за свою монополию в сфере влияния на американцев.

Он отметил, что до государств начинает доходить, что геополитическое противостояние переходит в контентную часть, а не инфраструктурную, как это было в годы Холодной войны.

По его словам, это приведет к изменению социально-экономических моделей и к смене самих государств.

