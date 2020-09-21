Трамп назвал условие одобрения сделки по TikTok
Власти США не одобрят сделку по продаже американского сегмента китайской соцсети TikTok компаниям Oracle и Walmart, если не получат над ним полного контроля, заявил Fox News американский лидер Дональд Трамп.
Таким образом глава государства отреагировал на слова действующего владельца TikTok, компании ByteDance, согласно которому она останется владельцем 80% акций TikTok Global после заключения сделки.
С 20 августа в США действует запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, что на самом деле Соединенные Штаты борются за свою монополию в сфере влияния на американцев.
Он отметил, что до государств начинает доходить, что геополитическое противостояние переходит в контентную часть, а не инфраструктурную, как это было в годы Холодной войны.
По его словам, это приведет к изменению социально-экономических моделей и к смене самих государств.
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