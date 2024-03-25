Трамп назвал назначенный ему штраф вмешательством в выборы президента
Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что назначенный ему судом Нью-Йорка штраф в размере около 454 млн долларов по делу о мошенничестве является «вмешательством в выборы».
По словам претендента на пост главы Белого дома, он намеревался использовать «часть этих с трудом заработанных денег на участие в выборах».
«Судья, прокурор, обвинение... Все они не хотят, чтобы я это делал. Это вмешательство в выборы!» - написал Трамп.
По решению суда, экс-президент должен погасить назначенный ему штраф не позднее 25 марта.
Ранее Трамп заявил, что США управляет не президент Джо Байден, а его злобное и умное окружение, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru