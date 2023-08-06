Пенс заявил о готовности рассказать правду о штурме Капитолия

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности рассказать в суде правду о штурме Капитолия в январе 2021 года. Политик дал интервью телеканалу CBS.

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Пенс отметил, что не собирается давать показания по делу о штурме Капитолия. При этом политик заверил, что если суд его попросил, то он «ответит на зов закона и просто расскажет правду».

Спецпрокурор США Джек Смит 1 августа объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему инкриминируют попытку вмешаться в выборы и захватить власть. Бывший глава Белого дома не признал вину.

Экс-президент заявил, что Верховный суд должен вмешаться и защитить его от юридического преследования. Иски против себя он назвал «слабыми», сообщает «Радиоточка НСН».

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