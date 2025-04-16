Опрос: Рейтинг Трампа в США снизился до 42%

Только 42% американцев положительно оценивают работу президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели издание Economist и компания YouGov.

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Отмечается, что в исследовании приняли участие 1 512 взрослых американцев. Из них 52% негативно оценили работу действующего главы Белого дома.

Также сообщается, что Трампа больше поддерживают мужчины, нежели женщины - 49% против 35%. Сторонников президента США больше среди американцев в возрасте от 65 лет и старше, меньше всего - среди молодёжи 18-29 лет (33%).

Ранее гендиректор банка JPMorgan Джейми Даймон заявил, что торговая политика администрации Трампа подрывает доверие к США, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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