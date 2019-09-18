Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп назначил новым советником по нацбезопасности Роберта О’Брайена. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.
«Рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности», — написал Трамп.
Ранее эту позицию занимал Джон Болтон. Его американский президент снял с поста 10 сентября. По словам Трампа, он сообщил Болтону, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Кроме того, он отметил, что категорически не согласен со многими из его предложений, поэтому и попросил советника по нацбезопасности покинуть пост. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН тогда объяснил, почему Болтон был одним из худших на своём посту.
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