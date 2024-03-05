Трамп назвал «большой победой для Америки» решение Верховного суда

Бывший американский лидер Дональд Трамп отреагировал на решение Верховного суда США, который встал на его сторону в споре с властями штата Колорадо и разрешил участвовать в праймериз, сообщает «РЕН ТВ».

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«Большая победа для Америки», – заявил экс-президент.

4 марта Верховный суд США отменил решение нижестоящей инстанции о недопуске Трампа к праймериз в Колорадо, тем самым разрешив ему баллотироваться на новый срок.

Ранее Трамп обвинил Байдена в намерении нечестно выиграть выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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