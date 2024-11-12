Трамп назначил Майка Уолтца советником по нацбезопасности
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении конгрессмена-республиканца от Флориды Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности. Как говорится в распространенном заявлении Трампа, Уолтц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу».
50-летний Уолтц является отставным офицером спецназа, имеющим опыт службы в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он известен как верный союзник Трампа и резкий критик президента Джо Байдена. С 2018 года Уолтц представляет Флориду в Конгрессе.
Политик придерживается жесткой позиции в вопросах внешней политики, включая критику Китая, который он называет «экзистенциальной угрозой», а также осуждает малые расходы стран НАТО на оборону.
Уолтца также выражает сомнение по поводу военной поддержки Украины, утверждая, что помощь должна зависеть от вклада европейских стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джонсон: Британия может отправить войска в Украину при сокращении помощи Трампа
- Трамп назначил Майка Уолтца советником по нацбезопасности
- В Ульяновской области введут выплаты для студенток, ожидающих ребенка
- СМИ: 12-летнего сына депутата Госдумы Виталия Милонова избили в школе
- Гергиев поддержал систему ценообразования на театральные билеты
- Прокуратура подала иск против сделки с квартирой супруги Невзорова
- СМИ: Российские владельцы продали арену Helsinki Hall финским инвесторам
- Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН без вреда здоровью
- Жену экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате
- Маск поддержал идею аудита помощи Украине после завершения конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru