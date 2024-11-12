Трамп назначил Майка Уолтца советником по нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении конгрессмена-республиканца от Флориды Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности. Как говорится в распространенном заявлении Трампа, Уолтц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу».

50-летний Уолтц является отставным офицером спецназа, имеющим опыт службы в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он известен как верный союзник Трампа и резкий критик президента Джо Байдена. С 2018 года Уолтц представляет Флориду в Конгрессе.