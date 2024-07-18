СМИ: Стрелявший в Трампа перед покушением оставил послание на платформе Steam

Отмечается, что спецслужбы изучили гаджеты 20-летнего стрелка. В итоге они выяснили, что в обращении Крукса говорится о том, что 13 июля состоится его премьера и он призвал «следить за её развитием».

Также анализ показал, что юноша искал в интернете фотографии не только Дональда Трампа, но и действующего президента США Джо Байдена, даты их выступлений.

Кроме того, в поиске упоминались фото директора ФБР Кристофера Рэя, генпрокурора Меррика Гарланда и членов британской королевской семьи, а также запрос «серьёзное депрессивное расстройство».

Уточняется, что доказательств наличия у Крукса сообщников или связей стрелка с иностранцами не обнаружено.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге перед сторонниками в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо, стрелок ликвидирован, сообщает RT.

