Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Украина на захочет заканчивать конфликт с Россией, пока имеет возможность воровать деньги, направляемые США.

«У них нет стимула заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать», – написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), реагируя на требования президента Украины Владимира Зеленского передавать все средства Запада Киеву.

Трамп-младший также предположил, что США создают на Украине класс олигархов, хотя денежные средства следовало бы пустить на борьбу с приграничным кризисом в США.

Ранее сын экс-президента США в соцсетях предположил, что Украина уже потерпела поражение.

