Сын Трампа заявил, что у Украины нет стимула заключать мирное соглашение
Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Украина на захочет заканчивать конфликт с Россией, пока имеет возможность воровать деньги, направляемые США.
«У них нет стимула заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать», – написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), реагируя на требования президента Украины Владимира Зеленского передавать все средства Запада Киеву.
Трамп-младший также предположил, что США создают на Украине класс олигархов, хотя денежные средства следовало бы пустить на борьбу с приграничным кризисом в США.
Ранее сын экс-президента США в соцсетях предположил, что Украина уже потерпела поражение.
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