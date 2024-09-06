Трамп хочет создать комиссию во главе с Маском для аудита правительства

Бывший американский лидер Дональд Трамп объяснил, какую должность в администрации в случае его победы будет занимать бизнесмен Илон Маск, сообщает Daily Express.

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«По предложению Маска я создам правительственную комиссию по эффективности, чтобы провести полный финансовый и правительственный аудит и дать рекомендации по радикальным реформам», — заявил политик. Отмечается, что Маск уже согласился возглавить эту рабочую группу.

«В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть», — заключил бизнесмен.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампИлон Маск

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