Трамп: Фейки об отношениях с Россией усложнили ему работу на посту президента

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американских в том, что они специально использовали ложь о связях с Россией, чтобы максимально усложнить его работу на посту президента США. Об этом Трамп заявил на встрече со сторонниками в городе Флоренс в штате Аризона. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

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«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», — цитирует Трампа Газета.ru.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах в США СМИ опубликовали документы о возможных связях Трампа с Россией.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе не подтвердил гипотезу о о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Москва всегда отрицала вмешательство в президентские выборы США в 2016 года.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ФальсификацииВыборы в СШАДональд ТрампТрамп
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