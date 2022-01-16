Трамп: Фейки об отношениях с Россией усложнили ему работу на посту президента

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», — цитирует Трампа Газета.ru.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах в США СМИ опубликовали документы о возможных связях Трампа с Россией.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем докладе не подтвердил гипотезу о о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Москва всегда отрицала вмешательство в президентские выборы США в 2016 года.

