Федоров: Демократы продолжают троллить Трампа
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Далай-лама раскрыл секрет настоящего счастья
Далай-лама раскрыл секрет настоящего счастья. Он заявил, что счастье не связано с пятью органами чувств и материальными приобретениями. На самом деле счастье зависит от «шестого сознания» и «покоя ума».
Валерий Федоров: «Открытие очень интересное. Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян считают себя счастливыми. Но, почему-то, никто этому не верит. Нас подозревают в разнообразных фальсификациях. «Как же так, Россия – бедная страна, а тут 83% ее жителей утверждают, что счастливы! Что-то тут не так»,- говорят нам и внутри и извне. Ну вот, видимо, счастье, видимо, это что-то другое, чем просто богатство или даже зажиточность», - заявил Валерий Федоров в беседе с НСН.
Золотовалютные резервы Украины в мае сократились на 1,2 млрд. долларов
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов. Запасы золота были урезаны с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов. По данным издания, это произошло из-за большой суммы выплат по государственному долгу.
Валерий Федоров: «Несмотря на очень духоподъемные выборы в соседней нам «краине», ее ждут очень непростые испытания. Прежде всего потому, что только в этом году Киеву предстоит погасить долги на 15 миллиардов долларов, а, как я уже сказал, все золотовалютные резервы составляют всего 19. В общем, радоваться за то, что все на Украине выправляется, рано. Пока еще ничего не выправляется. Страну ждут простые испытания», - отметил он в эфире НСН.
В Шотландии могут провести референдум об отделении от Великобритании
Правительство Шотландии обнародовало законопроект, допускающий проведение нового референдума о независимости от Великобритании. В документе отмечается, что голосование может состояться до 2021 года.
Валерий Федоров: «Все это надо рассматривать, конечно, в русле раскола, который охватил Великобританию в связи с непонятностью условий выхода из Европейского союза и нежеланием значительной доли британцев поддержать это решение», - рассказал он НСН.
Байден предупредил Трампа о возможном импичменте
Участник президентской гонки Джо Байден заявил, что президента США Дональда Трампа может ждать «неизбежный импичмент», если его администрация продолжит действовать «в том же духе».
Валерий Федоров: «Расследование о, якобы, вмешательстве России в предвыборную компанию 2016 года в Америке и, якобы, имевшихся связях между Россией и Трампа или его команды закончено. Никаких доказательств этого они не нашли. Но, несмотря на это, демократы продолжают троллить Трампа. Думаю, все это будет продолжаться до следующих выборов. Никакого отношения к России это не имеет, а имеет отношение только к внутриполитической борьбе (я бы сказал, борьбе острой и постоянно обостряющейся еще больше) в стране - гегемоне современного мира, Соединённых Штатах Америки», - резюмировал Валерий Федоров, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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