Федоров: Демократы продолжают троллить Трампа

Валерий Федоров: «Несмотря на очень духоподъемные выборы в соседней нам «краине», ее ждут очень непростые испытания. Прежде всего потому, что только в этом году Киеву предстоит погасить долги на 15 миллиардов долларов, а, как я уже сказал, все золотовалютные резервы составляют всего 19. В общем, радоваться за то, что все на Украине выправляется, рано. Пока еще ничего не выправляется. Страну ждут простые испытания», - отметил он в эфире НСН.

