Трамп допустил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не исключил, что в случае победы на выборах главы государства может помиловать Хантера Байдена, сына действующего президента Джо Байдена. Об этом политик заявил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
«Я бы не стал вычеркивать это из списка», — указал Трамп, отвечая на вопрос о помиловании в случае, если Хантера Байдена приговорят к тюремному сроку.
В то же время политик подчеркнул, что сын Байдена был «плохим парнем».
В декабре прошлого года Хантера Байдена обвинили в неуплате налогов по девяти пунктам, сыну главы государства может грозить до 17 лет заключения. Фигурант признал свою вину по всем пунктам обвинения, пишет Ura.ru. Позже, в июне, суд присяжных признал Хантера Байдена виновным по трем пунктам, касающимся нарушений при хранении оружия. В рамках этого дела сыну Байдена может грозить до 25 лет тюрьмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru