Трамп допустил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена

«Я бы не стал вычеркивать это из списка», — указал Трамп, отвечая на вопрос о помиловании в случае, если Хантера Байдена приговорят к тюремному сроку.

В то же время политик подчеркнул, что сын Байдена был «плохим парнем».

В декабре прошлого года Хантера Байдена обвинили в неуплате налогов по девяти пунктам, сыну главы государства может грозить до 17 лет заключения. Фигурант признал свою вину по всем пунктам обвинения, пишет Ura.ru. Позже, в июне, суд присяжных признал Хантера Байдена виновным по трем пунктам, касающимся нарушений при хранении оружия. В рамках этого дела сыну Байдена может грозить до 25 лет тюрьмы.

