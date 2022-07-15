Трамп сообщил, что принял решение относительно предстоящих выборов

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в президентских выборах 2024 года, сообщает журнал Intelligencer - New York.

СМИ: Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы

Политик думает, когда об этом объявить. «Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет», — заявил бывший президент.

Он не стал озвучить свое решение, но при этом выразил уверенность в победе на выборах.

Напомним, большинство американцев, поддерживающих Демократическую партию, не хотят видеть Джо Байдена кандидатом на предстоящих выборах.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Президент СШАДональд Трамп
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