Трамп: Байден опозорил США на саммите G7

Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор» об отношениях между Россией и КНДР Небензя заявил, что участие представителя ООН в швейцарском саммите по Украине нарушает устав организации Суд Владивостока приговорил американского военного к 3 годам и 9 месяцам колонии Врач-диетолог рассказала об опасности энергетиков Сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла команду Чехии на Евро-2024