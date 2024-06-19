Трамп: Байден опозорил США на саммите G7

Президент США Джо Байден опозорил страну на саммите G7 и продолжает делать из Соединенных Штатов насмешку своим странным поведением, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин.

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Так политик прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда Байден отошел от коллег, его пришлось возвращать на место. «Потом Обама уводил его за руку, будто он ребенок», — указал Трамп.

Ранее в Белом доме прокомментировали «зависание» Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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