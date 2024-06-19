Трамп: Байден опозорил США на саммите G7
19 июня 202406:17
Президент США Джо Байден опозорил страну на саммите G7 и продолжает делать из Соединенных Штатов насмешку своим странным поведением, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин.
Так политик прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда Байден отошел от коллег, его пришлось возвращать на место. «Потом Обама уводил его за руку, будто он ребенок», — указал Трамп.
Ранее в Белом доме прокомментировали «зависание» Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Саудовской Аравии погибли свыше 500 паломников
- Трамп: Байден опозорил США на саммите G7
- Экс-депутата Яшина* перевели в помещение камерного типа
- В МИД РФ заявили, что Украина никогда не вступит в НАТО
- Небензя: Участие ООН в саммите по Украине является нарушением устава
- Столтенберг: КНР больше не может сотрудничать одновременно с РФ и Европой
- СМИ: Дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО пустует
- Посол: Россия ответит на новые санкции Канады
- СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями»
- У берегов Йемена затонуло торговое судно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru