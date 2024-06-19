Байден начал издавать непонятные звуки после встречи с главой НАТО

Президент США Джо Байден после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Белом доме, стал неожиданно кричать на представителей СМИ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на кадры Forbes Breaking News.

Обама увел со сцены застывшего Байдена

На них видно, что глава государства пожал руку Столтенбергу, после чего журналисты пытались задать вопросы американскому лидеру.

Байден посмотрел в сторону журналистов с улыбкой, а далее стал издавать непонятные звуки кричать, смеяться, а представители СМИ продолжали пытаться получить ответ на интересующие их вопросы.

Ранее в Белом доме прокомментировали «зависание» Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТОПрезидент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры