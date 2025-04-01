Трамп: Байден не знает, сколько США потратили на Укриану

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что убежден, что экс-президент США Джо Байден не считал, сколько денег отправлено Украине.

Трамп отозвал охрану у детей Байдена

Он назвал своего предшественника некомпетентным президентом. Трамп отметил, что «Байден был плохим счетоводом, кроме как для себя».

Ранее Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры