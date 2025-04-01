Трамп: Байден не знает, сколько США потратили на Укриану
1 апреля 202504:02
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что убежден, что экс-президент США Джо Байден не считал, сколько денег отправлено Украине.
Он назвал своего предшественника некомпетентным президентом. Трамп отметил, что «Байден был плохим счетоводом, кроме как для себя».
Ранее Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений США и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru