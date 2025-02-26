Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время будет официально объявлено о введении таможенных пошлин на товары из Евросоюза в размере 25%. Пошлины коснутся в том числе автомобилей и других товаров.

В ходе первого заседания своего кабинета Трамп подтвердил, что решение уже принято. Он отметил, что шаг направлен на снижение зависимости США от ЕС, добавив, что, по его мнению, Европейский Союз был создан для того, чтобы извлекать выгоду из отношений с Америкой.