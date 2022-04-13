Toyota сократит производство своих машин в мире на 10%

В мае 2022 года японская компания по производству автомобилей Тoyota сократит производство своих автомобилей в мире на 10%. Об этом сообщает японская газета «Никкэй» со ссылкой на организацию.

По данным источника, в связи с этим мировое производство компании сократится до 500 тысяч машин. Всего вместо 800 тысяч будет произведено около 700 тысяч авто. Такая ситуация вызвана нестабильностью цепочек поставок из-за событий на Украине и роста заболеваемости COVID-19.

Отмечается, что в мае Toyota планировала произвести около 200 тысяч автомобилей в Японии и около 600 тысяч на своих заводах в других странах. При этом производство в Японии сократится незначительно.

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До этого СМИ сообщили, что российский завод Toyota приостановит свою работу с 4 марта. При этом позже в японской компании заявили, что не собираются уходить из России.

Ранее бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия не сможет самостоятельно обеспечить дефицит на авторынке, но в этом ей помогут Китай и Южная Корея, а также параллельный импорт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТоварыЭкономикаЯпонияПроизводствоАвтомобили
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