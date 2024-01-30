Toyota сохранила звание крупнейшего автопроизводителя в 2023 году

Непосредственно автомобилей Toyota в прошлом году было продано 10,3 млн штук. Таким образом японцы четвёртый год подряд передали клиентам больше автомобилей, чем главный конкурент – немецкий Volkswagen, реализовавший 9,24 млн машин.

Больше всего автомобилей Toyota было продано в Азии - 3,3 млн штук. Вторым рынком стала Северная Америка - 2,6 млн автомобилей. Замыкает топ-3 Япония, где приобрели 1,6 млн машин.

«Мы очень довольны очередными высокими показателями продаж, которые отмечают небывалый рекорд», - сказал президент и генеральный директор Toyota Motor Europe Ёсихиро Наката.

Ранее компания Toyota заявила о приостановке сборки и поставок десяти моделей из-за неверных данных о мощности двигателя, сообщает RT.

