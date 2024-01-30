Toyota сохранила звание крупнейшего автопроизводителя в 2023 году
Компания Toyota, а также её «дочки» Daihatsu и Hino, реализовали в 2023 календарном году рекордные 11,23 млн автомобилей. Как сообщили в пресс-службе японского автопроизводителя, это максимум за всю историю корпорации.
Непосредственно автомобилей Toyota в прошлом году было продано 10,3 млн штук. Таким образом японцы четвёртый год подряд передали клиентам больше автомобилей, чем главный конкурент – немецкий Volkswagen, реализовавший 9,24 млн машин.
Больше всего автомобилей Toyota было продано в Азии - 3,3 млн штук. Вторым рынком стала Северная Америка - 2,6 млн автомобилей. Замыкает топ-3 Япония, где приобрели 1,6 млн машин.
«Мы очень довольны очередными высокими показателями продаж, которые отмечают небывалый рекорд», - сказал президент и генеральный директор Toyota Motor Europe Ёсихиро Наката.
Ранее компания Toyota заявила о приостановке сборки и поставок десяти моделей из-за неверных данных о мощности двигателя, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru