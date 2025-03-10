Toyota остановила одну линию на заводе в Киото
Автоконцерн Toyota (Япония) решил остановить одну линию на собственном заводе Daihatsu в Киото. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Причиной такого шага стала нехватка деталей после того, как на предприятии аффилированной с Toyota компании Chuo Spring прогремел взрыв 6 марта. Завод занимался производством автозапчастей для Toyota, из-за взрыва пострадали три человека.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что японская автомобильная корпорация Nissan планирует сократить производственные линии на своих заводах по всему миру, чтобы остановить ухудшение финансовых показателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru