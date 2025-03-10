Toyota остановила одну линию на заводе в Киото

Автоконцерн Toyota (Япония) решил остановить одну линию на собственном заводе Daihatsu в Киото. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Причиной такого шага стала нехватка деталей после того, как на предприятии аффилированной с Toyota компании Chuo Spring прогремел взрыв 6 марта. Завод занимался производством автозапчастей для Toyota, из-за взрыва пострадали три человека.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что японская автомобильная корпорация Nissan планирует сократить производственные линии на своих заводах по всему миру, чтобы остановить ухудшение финансовых показателей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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