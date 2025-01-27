СМИ: Nissan сократит производственные мощности в мире
Японская автомобильная корпорация Nissan планирует сократить производственные линии на своих заводах по всему миру, чтобы остановить ухудшение финансовых показателей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
Согласно данным, программа сокращения расходов должна привести к закрытию части производственных линий на заводах корпорации в Японии и в других государствах. Кроме того, ожидается сокращение рабочих смен сотрудников.
При этом указывается, что руководство компании не планирует полностью закрывать те или иные заводы. Реализация плана по оптимизации действующего производства должна помочь Nissan не прибегать к подобным крайним мерам, добавляется в сообщении.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с НСН заявил, что сегодня на мировом рынке автомобилей происходит экономическая революция, поскольку европейские марки не успевают за технологическим развитием отрасли, в отличие от китайских машин, передает «Радиоточка НСН».
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