Торговое судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена
Ракетный удар нанесен по торговому судну в 55 морских милях от берегов Йемена, говорится в сообщении британской компании Ambrey.
На борту корабля возник пожар. По предварительным данным, пострадавших в результате ракетного удара нет.
Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании.
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) 25 января сообщило о поражении американского военного корабля. Утверждается, что из-за этого двум торговым судам США пришлось изменить маршрут, отмечает «Радиоточка НСН».
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