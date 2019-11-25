Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о попытке вербовки американскими бизнесменами
Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать исполнительного директора «Нафтогаза» Украины Андрея Фаворова. Об этом он рассказал изданию The Wall Street Journal.
По его словам, их целью был захват власти в украинской компании. Взамен на помощь они обещали сделать его главой «Нафтогаза», а также сулили тесные контакты с высокопоставленными чиновниками из окружения Дональда Трампа.
«Это был мой первый опыт, когда два частных лица обсуждали со мной вопросы, которые должны быть частью внешней политики США», — признался Фаворов.
По его словам, он сразу же отказался от предложения бизнесменов.
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России. Как отмечало RT, по мнению «Нафтогаза», стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии.
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