Тоннель в Узбекистан обнаружили в доме жителя Киргизии
Подземный тоннель был обнаружен на границе Узбекистана и Киргизии, сообщает пресс-служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
В сообщении говорится, что тоннель нашли в частном доме одного из жителей киргизского села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии. Домовладелец был задержан.
«Использовали тоннель для противоправной переправки товаров и лиц. Глубина тоннеля составила 15 метров, общая его протяжённость 130 метров, расстояние до госграницы 50 метров», - указали в ГНКБ.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военнослужащими на территории сектора Газа были обнаружены более полутора тысяч тоннелей и подземных ходов палестинского движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru