Тоннель в Узбекистан обнаружили в доме жителя Киргизии

В сообщении говорится, что тоннель нашли в частном доме одного из жителей киргизского села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии. Домовладелец был задержан.

«Использовали тоннель для противоправной переправки товаров и лиц. Глубина тоннеля составила 15 метров, общая его протяжённость 130 метров, расстояние до госграницы 50 метров», - указали в ГНКБ.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военнослужащими на территории сектора Газа были обнаружены более полутора тысяч тоннелей и подземных ходов палестинского движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

