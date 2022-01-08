Токаев заявил о шести волнах атак террористов в Алма-Ате

«Анализ ситуации показал, что Казахстан столкнулся с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленным и скоординированным исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны», — заявил Токаев.

По словам главы государства, радикалы «очень хорошо обучены и организованы». Токаев считает, что нападавшими командуют из некоего центра. Кроме того, президент уточнил, что некоторые из террористов говорили не по-казахски.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января, митингующие выступали против роста цен на сжиженный газ, позже демонстрации переросли в стычки с силовиками и беспорядки. В Алма-Ате протестующие захватили административные здания, аэропорт, мародеры нападали на магазины, аптеки и банки. На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Для преодоления террористической угрозы в республику прибыли миротворцы Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

