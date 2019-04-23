Токаев решил участвовать в выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в досрочных выборах главы государства. Как пишет РИА Новости, об этом он сообщи на съезде партии Nur Otan. При этом кандидатура Токаева была поддержана единогласно – за него проголосовали все 263 члена, которые принимали участие в съезде.

Как напоминает RT, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попросил жителей страны поддержать Токаева на президентских выборах. Они должны состояться 9 июня

20 марта Нурсултан Назарбаев сложил свои президентские полномочия. Страну возглавил Касым-Жомарт Токаев, напоминает Газета.ру.

Между тем, ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН заявил, что выборы в республике пройдут максимально спокойно и предсказуемо. По его словам, сила авторитета Назарбаева в Казахстане столь высока, что народ единодушно поддержит того, на кого укажет бывший правитель.

