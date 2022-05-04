Токаев подписал указ об образовании в Казахстане трех новых областей

Так, согласно документу, в республике образуют область Абай с административным центром в городе Семее, область Жетису с центром в Талдыкоргане, а также область Улытау, административный центр — Жезказган, отмечает RT.

Кроме того, административный центр Алма-Атинской области перенесут из Талдыкоргана в Конаев.

«Настоящий указ вводится в действие с 8 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию», — подчеркивается в документе.

