Токаев назвал провокацией «языковые патрули» в Казахстане
«Языковые патрули» в Казахстане, вызвавшие общественный резонанс — дело рук профессиональных провокаторов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По словам казахстанского лидера, подобные акции направлены на подрыв национального единства страны.
«Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», — цитирует Токаева РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Казахстане возникают конфликты между «языковыми патрулями» и местными сотрудниками магазинов и объектов общепита, которые не смогли обслужить посетителей на государственном казахском языке. Власти республики называли «языковые рейды» недопустимыми.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- СМИ: Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и десятки БМП
- По программе детского кешбэка куплено 208 тыс. путевок
- Токаев назвал провокацией «языковые патрули» в Казахстане
- Пограничный пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины
- Глава Роспотребнадзора заявила, что пандемия в России не закончилась
- В Германии призвали запустить «Северный поток-2»
- Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года
- Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил ношение георгиевской ленты
- «Руки его дрожали»: ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера
- «Боржоми» приостановила производство в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru