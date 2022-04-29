Токаев назвал провокацией «языковые патрули» в Казахстане

«Языковые патрули» в Казахстане, вызвавшие общественный резонанс — дело рук профессиональных провокаторов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Вирус бытового национализма: Почему Казахстан втягивается в русофобию

По словам казахстанского лидера, подобные акции направлены на подрыв национального единства страны.

«Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», — цитирует Токаева РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Казахстане возникают конфликты между «языковыми патрулями» и местными сотрудниками магазинов и объектов общепита, которые не смогли обслужить посетителей на государственном казахском языке. Власти республики называли «языковые рейды» недопустимыми.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры