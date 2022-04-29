Токаев назвал провокацией «языковые патрули» в Казахстане

По словам казахстанского лидера, подобные акции направлены на подрыв национального единства страны.

«Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране», — цитирует Токаева РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Казахстане возникают конфликты между «языковыми патрулями» и местными сотрудниками магазинов и объектов общепита, которые не смогли обслужить посетителей на государственном казахском языке. Власти республики называли «языковые рейды» недопустимыми.

