Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за подарков жене

Глава правительства Великобритании Кит Стармер нарушил правила декларирования расходов, не сообщив о подарках своей жене со стороны одного из доноров Лейбористской партии, пишет газета The Times.

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По информации издания, подарки супруге премьера делал член Палаты лордов Вахид Алли. Он является крупнейшим жертвователем финансов для Лейбористской партии.

В 2024 году Алли приобрел для супруги Стармера наряды и аксессуары на сумму более $23,6 тысячи. Премьер не задекларировал эти подарки, в связи с чем ему грозит расследование, сообщило издание.

Ранее Стармер отменил свой отпуск из-за продолжающихся в стране беспорядков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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