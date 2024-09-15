Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за подарков жене
Глава правительства Великобритании Кит Стармер нарушил правила декларирования расходов, не сообщив о подарках своей жене со стороны одного из доноров Лейбористской партии, пишет газета The Times.
По информации издания, подарки супруге премьера делал член Палаты лордов Вахид Алли. Он является крупнейшим жертвователем финансов для Лейбористской партии.
В 2024 году Алли приобрел для супруги Стармера наряды и аксессуары на сумму более $23,6 тысячи. Премьер не задекларировал эти подарки, в связи с чем ему грозит расследование, сообщило издание.
Ранее Стармер отменил свой отпуск из-за продолжающихся в стране беспорядков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru