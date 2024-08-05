Британский премьер: Участники беспорядков пожалеют о своих действиях
5 августа 202405:36
Глава правительства Великобритании Кир Стармер отреагировал на массовые беспорядки, которые вспыхнули в разных городах, сообщает SkyNews.
Премьер назвал их бандитизмом и отметил, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях. Это касается и тех, кто «подогревает ситуацию в интернете».
«Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — указал Стармер.
Ранее протестующие в Великобритании хотели поджечь отель с нелегальными мигрантами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru