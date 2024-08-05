Британский премьер: Участники беспорядков пожалеют о своих действиях

Глава правительства Великобритании Кир Стармер отреагировал на массовые беспорядки, которые вспыхнули в разных городах, сообщает SkyNews.

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Премьер назвал их бандитизмом и отметил, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях. Это касается и тех, кто «подогревает ситуацию в интернете».

«Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — указал Стармер.

Ранее протестующие в Великобритании хотели поджечь отель с нелегальными мигрантами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:МигрантыПротестыБеспорядкиВеликобритания

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