Times: Министр обороны Британии может покинуть пост осенью

По данным издания, Уоллес может оставить должность в ходе «осенних перестановок» в правительстве. Газета допускает, что министр в целом уйдет из политики.

Новым главой британского Минобороны могут назначить замминистра финансов по экономическим вопросам Джона Глена, замглавы МВД по вопросам безопасности Тома Тугендхата либо заместителя министра внутренних дел по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Бен Уоллес занимает должность министра обороны Великобритании с 2019 года.

Ранее глава британского Минобороны заявил, что Украине следует выражать больше благодарности за оружие, поставляемое стране Западом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

