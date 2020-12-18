Болгария высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже
МИД Болгарии заявил, что прокуратура страны выдвинула в отношении российского дипломата обвинения в шпионаже, говорится в сообщении ведомства.
В сообщении говорится, что российский дипломат, который был объявлен персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов.
Власти Болгарии в октябре 2020 года заподозрили в шпионаже и выслали из страны двух заместителей Торгового представителя России. В ответ РФ высылала двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. В российском МИД отметили, что недружественный шаг болгарской стороны был ничем не обоснован.
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