Тихановская заявила о волне новых протестов в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиционеры готовят новые протесты. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что оппозиционеры планируют остановить террор раз и навсегда. Тихановская добавила, что они собираются провести новые честные выборы и освободить политзаключенных. Она подчеркнула, что Евросоюз и США уже помогают гражданам страны.

Победу на прошлых президентских выборах, которые состоялись в августе 2020 года, одержал Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов. По мнению оппозиции, несменяемый лидер набрал лишь 3%, а выборы выиграла Тихановская, пишет URA.RU.

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ФОТО: скрин Youtube.com
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