Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом заморозить один миллиард долларов, выделенных из денежных резервов специальных прав заимствования (СДР) в пользу Белоруссии в 2021 году.

"От имени народа Белоруссии, добивающегося демократических перемен в нашей стране, и представляя его интересы в отсутствие законного президента в Белоруссии, я призываю вас принять принципиальное решение и лишить нынешние белорусские власти доступа к выделенным СДР, в том числе путем блокирования их обмена на свободно используемые валюты", - говорится в письме Тихановской Георгиевой, опубликованном в Twitter.

По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, средства МВФ будут использованы правительством страны для "продолжения репрессий против гражданского общества."

Ранее Тихановская выразила надежду на введение новых санкций против Белоруссии.



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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяБелоруссия
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