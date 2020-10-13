Тихановская поставила ультиматум Лукашенко
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, заявив, что последний должен покинуть пост, иначе предприятия страны начнут забастовку.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии объявила требования оппозиции к Лукашенко в своем официальном телеграм-канале. Тихановская заявила, что действующий глава Белоруссии должен добровольно покинуть президентский пост, а также освободить всех политических заключённых. В противном случае Тихановская обещает общенациональную забастовку всех предприятий Белоруссии.
По словам оппозиционерки, требования должны быть выполнены до 25 октября.
В Белоруссии в начале августа состоялись выборы президента страны. По официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов заявили о несогласии с итогами выборов, их сторонники начали масштабные акции протеста, требуя отставки Лукашенко. Митинги в Минске продолжаются до сих пор. По данным оппозиции, в ходе протестов погибли не менее 5 человек, более 200 были ранены.
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