The Wall Street Journal: власти Китая оштрафуют Alibaba на рекордную сумму
Китайские антимонопольные органы намерены оштрафовать интернет-компанию Alibaba на рекордную сумму, пишетThe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Размер взыскания превысит $975 млн, которые в 2015 году выплатила в Китае американская компания Qualcomm.
Как считают китайские власти, Alibaba осуществляет нечестную борьбу с конкурентами, «наказывая» продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах, заставляя их делать выбор в свою пользу.
Основатель Alibaba Group Джек Ма исчез из публичного пространства с 24 октября после того, как на финансовом бизнес-форуме раскритиковал финансовые регуляторы и заявил, что КНР нуждается в реформации нынешней системы для следующего поколения и молодежи. Он появился на публике только в январе 2021 года.
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