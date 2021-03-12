The Wall Street Journal: власти Китая оштрафуют Alibaba на рекордную сумму

Как считают китайские власти, Alibaba осуществляет нечестную борьбу с конкурентами, «наказывая» продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах, заставляя их делать выбор в свою пользу.

Основатель Alibaba Group Джек Ма исчез из публичного пространства с 24 октября после того, как на финансовом бизнес-форуме раскритиковал финансовые регуляторы и заявил, что КНР нуждается в реформации нынешней системы для следующего поколения и молодежи. Он появился на публике только в январе 2021 года.

